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سفارة المملكة لدى الفلبين تكشف آخر تطورات البحث عن الطيار المفقود في رحلة طيران تدريبية

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http://almnatiq.net/?p=737307
المناطق _ متابعات

تناول سفير خادم الحرمين الشريفين في الفلبين، الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المراسم بالقصر الجمهوري روبرت بورهي، أخر التطورات في عمليات البحث عن الشاب عبد الله الشريف الذي انقطع الاتصال به بعد إقلاعه مع مدربه في رحلة طيران تدريبية.

وكشفت السفارة في بيان لها اليوم عن آخر المستجدات موضحةً أن اللقاء تناول مناقشة عمليات البحث والتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة الفلبينية، وطالب السفير الجهات هناك بتكثيف جهود البحث وفق جميع الاتجاهات والاحتمالات.

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