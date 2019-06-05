أمير الباحة يرعى حفل أهالي منطقة الباحة بمناسبة العيد السعيد ويدشن منتزة الأمير حسام بن سعود بالقيم

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذا الوطن وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وهنأ سموه في كلمته التي ألقاها خلال رعايته حفل أهالي منطقة الباحة بمناسبة العيد السعيد الذي نظمته إمارة المنطقة اليوم بمنتزه الأمير حسام بالقيم بالباحة، الأهالي بعيد الفطر المبارك ، كما هنأ سموه جنودنا الأبطال بالحد الجنوبي بهذه المناسبة، داعياً الله لهم بالتوفيق وأن يسدد رميهم وأن يحميهم من كل شر في ظل قيادة المملكة الرشيدة أعزها لله – .

وتخلل الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، كلمة لأهالي المنطقة ألقاها نيابة عنهم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالباحة صالح بن علي آل محفوظ ، الذي هنأ فيها باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة القيادة الحكيمة – أيدها الله – ، وسمو أمير المنطقة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن شكره لسموه على رعايته للحفل ومشاركة أهالي المنطقة فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة .

وقدم آل محفوظ التهنئة لجنودنا المرابطين على الحدود ، مؤكداً بأن ما يقدمونه من أعمال بطولية وتضحيات هي محل اعتزاز وفخر جميع أبناء الوطن.

بعدها ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور .

ثم شاهد سموه والحضور أبرويتًا غنائيًا بهذه المناسبة اشتمل على عدد من الرقصات الشعبية والأغاني الوطنية بمشاركة فرقة صوت الجنوب بمنطقة الباحة تضمنت العديد من اللوحات التي تحكي تطور منطقة الباحة من نهضة تنموية في مختلف المجالات.

وفِي ختام الحفل أضاءت الألعاب النارية سماء منتزه الأمير حسام بالقيم .

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن حسام بن سعود، ومدير شرطة منطقة الباحة العميد وليد بن حمزة الحربي, ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري, وعدد من المسؤولين وجمع غفير من الأهالي والزوار.

من جهة ثانية زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم عددًا من المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد بالباحة ، حيث قدم سموه لهم التهنئة وباقات الورد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد بن عبدالله المجماج، والأطباء عن حالة المرضى الصحية.

ووجه سموه بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعناية اللازمة لهم في ظل ما توليه القيادة الحكيمة – حفظها الله – من اهتمام ودعم بالقطاع الصحي .

وقد أعرب المرضى المنومون وذويهم عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على هذه الزيارة، داعين الله لسموه بالتوفيق والسداد.

رافق سموه في الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن حسام بن سعود، ومدير شرطة منطقة الباحة العميد وليد بن حمزة الحربي, ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.

من جهة اخرى دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم منتزه الأمير حسام بن سعود بالقيم بقيمة بلغت أكثر من 60 مليون ريال.

وفور وصوله سموه لمقر المنتزه وضع حجر الأساس إذاناً بافتتاحه, مستمعاً إلى شرح مفصل من أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط عن مكونات المنتزه الذي يقع على مساحة 150 ألف متر مربع, ومسطحات خضراء بمساحة 80 ألف متر مربع, كما يحتوي المنتزه على 36 جلسة, و21 مظلة, و1400 شجرة, و 4 آلاف شجيرة, بالإضافة إلى بحيرة صناعية على مساحة 1200 متر مربع, وبلازا مكونة من مسرح ومدرجات سعتها 1500 فرد, بالإضافة إلى نافورة تفاعلية بمساحة ألف متر مربع, وعدد 3 أكشاك, و12 محلًا تجاريًا, وعربة قطار بسعة 55 فردًا, وممرًا بطول 700 متر طولي, وعدد شلالين بارتفاع عشرة أمتار, ومصلى للرجال والنساء, ومناطق لألعاب الأطفال, وعدد 500 موقف سيارة.

وفي ختام التدشين تسلم سموه هدية تذكارية من أمين المنطقة بهذه المناسبة.

حضر التدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن حسام بن سعود، ومدير شرطة منطقة الباحة العميد وليد بن حمزة الحربي, ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري, وعدد من المسؤولين.