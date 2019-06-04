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الزهراني إلى التاسعة بمجمع الملك فيصل بالطائف

الزهراني إلى التاسعة بمجمع الملك فيصل بالطائف

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أمير الباحة يرعى حفل أهالي منطقة الباحة بمناسبة العيد السعيد ويدشن منتزة الأمير حسام بن سعود بالقيم

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الزهراني إلى التاسعة بمجمع الملك فيصل بالطائف

الزهراني إلى التاسعة بمجمع الملك فيصل بالطائف
http://almnatiq.net/?p=737317
الطائف _ عادل الزهراني
صدرت الموافقة على ترقية الأستاذ أحمد حسن الزهراني من المرتبة الثامنة إلى المرتبة التاسعة بإدرة المتابعة بمجمع الملك فيصل التخصصي بالطائف  وتلقى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من قبل زملائه  والأصدقاء وأسرته متمنين له المزيد من التقدم والنجاح.
الجدير بالذكر أن الزهراني  كان يشغل عدد من المناصب الإدارية والآن يشغل مساعد مدير المتابعة الإدارية والفنية بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف وهو من الكفاءات الإدارية المميزة نبارك له متمنين له مزيدا من العطاء.

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