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أمير منطقة الجوف يرعى حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك

أمير منطقة الجوف يرعى حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=737330
المناطق_عبدالعزيز الحموان
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك، الذي تقيمه أمانة المنطقة
وذلك بحديقة الأمانة لأنسنة المدن بمدينة سكاكا.
وفور وصول سموه مقر الحفل صافح عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة التابعين لنادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة، ثم عُزف السلام الملكي، بعدها بدء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم القى أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة راعي الحفل، مقدماً التهنئة للجميع بهذه المناسبة السعيدة.
وأضاف الغامدي أن الأمانة وبمشاركة عدد من الجهات قامت بإعداد برامج وأنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية متعددة في جميع المتنزهات والساحات والميادين
فرحة بعيد الفطر المبارك، لخدمة أهالي المنطقة.
بعد ذلك القى الشاعر متعب النصار قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم شاهد الجميع مشهداً حوارياً بعنوان ” العيد زمان “، تبعه عرض مرئي اشتمل على جهود الأمانة
في إنشاء بعض المجمعات التي تستفيد منها الأسر المنتجة، ثم شاهد الجميع أوبريت العيد.
بعد ذلك قُدمت العرضة السعودية.
حضر الحفل وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة ومديرو الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين.

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