احدث الأخبار

معهد البترول الأميركي: ارتفاع مفاجئ لمخزونات النفط بـ 3.5 مليون برميل في أسبوع
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز المهنئين بعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح فعاليات عيد الفطر بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل ‪يزور الأيتام بمركز طموح ويهنئهم بعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 محمد صلاح ينفجر “غضبا”بسبب صلاة العيد!
أبرز المواد
 شراب المعجزة.. يجعلك تعيش أكثر من 100 عام ويُصنع في جزيرة «المعمرين» باليابان
أبرز المواد
 سر الحقيبة السوداء الذي يحملها مساعد عسكري لـ”ترامب” أثناء زيارة بريطانيا -صور
أبرز المواد
 هل الشاي الأخضر مفيد لصحة الجسم ويمنع السرطان ؟
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يرعى حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 غوتيريش فكّر في بيع منزله في نيويورك لسد عجز ميزانية الأمم المتحدة!
أبرز المواد
 الكشف عن تفاصيل العثور على طفل “مشنوق” داخل منزله بعسير
أبرز المواد
معهد البترول الأميركي: ارتفاع مفاجئ لمخزونات النفط بـ 3.5 مليون برميل في أسبوع

معهد البترول الأميركي: ارتفاع مفاجئ لمخزونات النفط بـ 3.5 مليون برميل في أسبوع

أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز المهنئين بعيد الفطر المبارك

أبرز المواد
نائب أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح فعاليات عيد الفطر بالمدينة المنورة

نائب أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح فعاليات عيد الفطر بالمدينة المنورة

أبرز المواد
الأمير فيصل بن مشعل ‪يزور الأيتام بمركز طموح ويهنئهم بعيد الفطر المبارك

الأمير فيصل بن مشعل ‪يزور الأيتام بمركز طموح ويهنئهم بعيد الفطر المبارك

أبرز المواد

الأمير فيصل بن مشعل ‪يزور الأيتام بمركز طموح ويهنئهم بعيد الفطر المبارك

الأمير فيصل بن مشعل ‪يزور الأيتام بمركز طموح ويهنئهم بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=737354
المناطق_واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، بزيارة الأطفال في مركز طموح بحي الرفيعة في مدينة بريدة ، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ، قدم خلالها التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليُمن والخيرات.
واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح من مدير عام فرع الوزارة بالقصيم الدكتور فهد المطلق والقائمين على المركز، عن الخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين منه من الأيتام من خلال العديد من البرامج الداخلية بالمركز، والفعاليات والبرامج الخارجية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل المركز والأعمال والخدمات المجتمعية التي يقدمها.
رافق سموه في الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “أبناء” بمدينة بريدة عبدالرحمن بن محمد البليهي، ومدير شرطة منطقة القصيم العميد علي القحطاني.

روابط ذات صلة

معهد البترول الأميركي: ارتفاع مفاجئ لمخزونات النفط بـ 3.5 مليون برميل في أسبوع

معهد البترول الأميركي: ارتفاع مفاجئ لمخزونات النفط بـ 3.5 مليون برميل في أسبوع
أمير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز المهنئين بعيد الفطر المبارك
نائب أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح فعاليات عيد الفطر بالمدينة المنورة

نائب أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح فعاليات عيد الفطر بالمدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*