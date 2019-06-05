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أمير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز المهنئين بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=737364
المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، مساء أمس بالقصر الحكومي المحافظين، ورؤساء المراكز بالمنطقة، وجمعاً من المواطنين الذين هنأوا سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وبادلهم سمو أمير منطقة تبوك التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وقد تناول الجميع طعام العشاء الذي أقامه سموه بهذه المناسبة.

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