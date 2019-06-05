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شاهد .. ممثل أمريكا بشأن ايران “يفضح” ممارسات طهران في خداع الرأي العام

شاهد .. ممثل أمريكا بشأن ايران “يفضح” ممارسات طهران في خداع الرأي العام
http://almnatiq.net/?p=737375

نشر فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مقطع فيديو “يفضح” فيه برايان هوك، ممثل أمريكا للشؤون الإيرانية، ما وصفه بـ”الممارسات التي يقوم بها النظام الإيراني لتضليل وخداع الرأي العام”.

جاء ذلك في مقطعه فيديو نشره الفريق على صفحته بتويتر، بتعليق: “الممثل الخاص بشأن ايران، برايان هوك، يفضح بعض ممارسات النظام الإيراني للتضليل وخداع الرأي العام.. ’انهم يريدون أن يقنعوا ويخدعوا الشعب للاعتقاد بأنهم في الجانب الصحيح، وأن الولايات المتحدة هي المعتدي، وأنهم منارة للاستقرار والأمن. هذا ببساطة ليس صحيحا. إنه خادع ومضلل‘”.

ويذكر أن براين هوك، تطرق في وقت سابق للحديث عن الهجمات التي استهدفت عددا من السفن في ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، قائلا: “سندع الدول التي تعرضت للهجوم تعلن عن نتائج التحقيقات التي أجرتها. أعتقد أننا نقترب من نهاية ذلك وستعلن دولة الإمارات والسعودية والنرويج عن نتائج التحقيق في الهجمات التي تعرضت لها. لا أريد استباق استنتاجاتهم وأعتقد أنهم سيعلنون عنها في الوقت المناسب. أعتقد أننا سنتمكن من مناقشة الرد المناسب متى تتضح لنا الصورة بأكملها، ولكننا سنقوم بذلك بالتنسيق مع النرويج والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”.

وكان بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي قال إن الهجوم الذي استهدف عددا من السفن في ميناء الفجيرة بالإمارات ناجم عن “ألغام بحرية مؤكد تقريبا أنها إيرانية”، مضيفا في مؤتمر صحفي عقده من العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الثلاثاء، “المهم هو التوضيح لإيران وبدائلها أن مثل هذا النوع من النشطات يخاطر برد قوي من الأمريكيين”.

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