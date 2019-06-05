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محافظ وادي الدواسر بالإنابة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

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محافظ وادي الدواسر بالإنابة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

محافظ وادي الدواسر بالإنابة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=737382
المناطق_فالح الدوسري

استقبل محافظ وادي الدواسر بالإنابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم ، صباح أمس في ديوان المحافظة , رؤساء المراكز وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي وجموعاً من المواطنين ، الذين قدموا للسلام والتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

ورفع محافظ وادي الدواسر بالإنابة خلال الاستقبال التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وإلى سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العظيمة بالخير واليمن والبركات والمسرّات على الجميع ، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها .

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