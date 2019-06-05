محافظ وادي الدواسر بالإنابة يشهد حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك

المناطق_فالح الدوسري

شهد محافظ وادي الدواسر بالإنابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم ، مساء أمس ، حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك ، بحضور عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين والأعيان والأهالي .

كما قام بمعايدة عمال النظافة ، وشارك في فعاليّة ” معايدة أبطال الحد الجنوبي ” .

ورفع محافظ وادي الدواسر بالإنابة في كلمة له خلال الحفل ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين ، والأسرة المالكة، والشعب السعودي ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، كما هنأ أهالي المحافظة بحلول العيد ، داعياً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية .

كما رفع عضو المجلس البلدي الأستاذ ناصر بن فهاد العشوان في كلمة نيابة عن الأهالي ، التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية ، مشيداً بجهود رجال الأمن البواسل في حفظ الأمن والتصدي لأعداء الوطن ، مشدداً على التماسك بين أبناء الشعب الوفي والقيادة الرشيدة في دحر الأعداء .

وتضمن الحفل قصيدتين للشاعرين مطحس بن حمود آل أبوسباع ، وعبدالله بن حمود آل وثيلة ، وأوبريت بعنوان ” تعيش السعودية ” من كلمات الشاعر عذب المفردة وألحان وأداء المنشد محمد بن دليم الدوسري وتكريم المحافظ بالإنابة للجهات الراعية والمتعاونة مع اللجنة المنظمة ، وقدمت فرقة الفنون الشعبية العرضة السعودية التي شارك في أدائها المحافظ بالإنابة والأهالي .