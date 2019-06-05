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مقتل عسكريين بهجوم إرهابي على كمين بسيناء

مقتل عسكريين بهجوم إرهابي على كمين بسيناء
http://almnatiq.net/?p=737384
المناطق_وكالات

أعلن التلفزيون الرسمي المصري مقتل 8 من رجال الأمن، و5 من العناصر الإرهابية المتطرفة خلال هجوم شمال سيناء.

وأفاد مسؤولون أمنيون مصريون بأن متطرفين هاجموا نقطة تفتيش شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل 8 من رجال الشرطة على الأقل، بينهم ضابط.

وأضاف المسؤولون أن الهجوم وقع في مدينة العريش أثناء إقامة صلاة عيد الفطر، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وكانت مصادر قبلية كشفت عن وقوع هجوم إرهابي على كمين أمني بسيناء، ما أسفر عن مقتل عسكريين.

كمين واشتباكات

وأكدت المصادر أن مجموعة من الإرهابيين هاجموا كمينا بالطريق الدائري بشمال سيناء، فجر الأربعاء، وجرت اشتباكات بينهم وبين أفراد الكمين، أسفرت عن سقوط عدد من أفراد الكمين وعدد من الإرهابيين.

وذكرت مصادر لـ”العربية.نت” أن قوات إضافية سارعت على الفور لموقع الكمين، وطاردت الإرهابيين في المناطق الجبلية المحيطة، ونجحت في تصفية عدد منهم.

فيما قامت طائرات من القوات الجوية بتمشيط المنطقة بحثا عن باقي العناصر الإرهابية، وقصفت عدة أوكار يشتبه في اختبائهم بها.

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