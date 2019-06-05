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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان ملك مملكة السويد بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان ملك مملكة السويد بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان ملك مملكة السويد بذكرى اليوم الوطني لبلاده
http://almnatiq.net/?p=737394
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك كارل السادس عشر جوستاف ملك مملكة السويد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة السويد الصديق اطراد التقدم والازدهار.

 

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجلالة الملك كارل السادس عشر جوستاف ملك مملكة السويد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا لحكومة وشعب مملكة السويد الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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