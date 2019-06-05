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الذهب يبلغ ذروته في أكثر من 3 أشهر بدعم آمال خفض الفائدة وتراجع الدولار

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الذهب يبلغ ذروته في أكثر من 3 أشهر بدعم آمال خفض الفائدة وتراجع الدولار

الذهب يبلغ ذروته في أكثر من 3 أشهر بدعم آمال خفض الفائدة وتراجع الدولار
http://almnatiq.net/?p=737400
المناطق - واس

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر اليوم، بعد تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما دفع الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع.
وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1333.90 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 21 فبراير شباط عند 1335.41 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1339.60 دولار للأوقية. ومما عزز جاذبية المعدن الأصفر، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في نحو سبعة أسابيع بفعل احتمال خفض سعر الفائدة في مواجهة المخاطر الاقتصادية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.84 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوياتها في نحو شهر عند 14.88 دولار للأوقية. كما صعد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 826.62 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 مايو أيار عند 827.14 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1347.45 دولار للأوقية.

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