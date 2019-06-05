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مُدير الصندوق الكشفي العالمي يُهنئ الكشافة بالعيد وبنجاح معسكرات خدمة المعتمرين

مُدير الصندوق الكشفي العالمي يُهنئ الكشافة بالعيد وبنجاح معسكرات خدمة المعتمرين
http://almnatiq.net/?p=737403
الرياض - مبارك الدوسري

قدم مدير الصندوق الكشفي العالمي السيد جون قيقان  ، التهنئة لجمعية الكشافة العربية السعودية بنجاح الأعمال التطوعية التي قدمتها لخدمة المعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة  خلال شهر رمضان المبارك .

جاء ذلك في رسالة تلقاه منه نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، عبر فيها عن تهنئته للفهد ولمنسوبي الحركة الكشفية بالمملكة بعيد الفطر المبارك ، وبنجاح معسكرات خدمة المعتمرين التي تابع أعمالها عبر وسائل الاعلام المختلفة ، ووصف في رسالته نائب رئيس الجمعية بالرائع والبطل الحقيقي لرسل السلام ، وأن المشاركين في معسكرات الخدمة هم مصدر إلهام لهم جميعاً وقدوة رائعة للمتطوعين من الشباب، وأنّ مايقومون به هو جزء من المشروع الكشفي العالمي رسل السلام الذي هو أضخم مشروع خدمي كشفي في العالم.

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