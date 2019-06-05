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أمير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز التابعة للمنطقة المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز التابعة للمنطقة المهنئين بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=737407
المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء أمس  بالقصر الحكومي المحافظين ورؤساء المراكز بالمنطقة وجموع من المواطنين الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك . وبادلهم سمو أمير منطقة تبوك  التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع  بالخير واليمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بعد ذلك  تناول الجميع طعام العشاء الذي أقامه سموه بهذه المناسبة .

 

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