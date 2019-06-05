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انطلاق مهرجان عيد البدع بأوبريت وطني ومسابقات والعاب وبرامج ثقافية

انطلاق مهرجان عيد البدع بأوبريت وطني ومسابقات والعاب وبرامج ثقافية
http://almnatiq.net/?p=737412
تبوك - علي العميري
بحضور وكيل محافظ البدع إبراهيم بن عيد المسعودي ومدراء الإدارت الحكومية انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان عيد الفطر المبارك بمحافظة البدع وذلك في مركز الأمير فهد بن سلطان الرياضي بالمحافظة
وأوضح رئيس بلدية البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد أنه بمشاركة المجلس البلدي ولجنة التنمية الاجتماعية ومركز الامير فهد بن سلطان الرياضي بالمحافظة انطلقت فعاليات مهرجان عيد الفطر المبارك بمحافظة البدع حيث بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم القى الأستاذ أحمد بن سالم أبو راس المسعودي  كلمة اللجنة المنظمة رفع خلالها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلاً الله تعالى أن يعيده على الشعب السعودي كافة بموفور الصحة والعافية
وأضاف السعيد أن القائمين على المهرجان حرصوا هذا العام على تقديم نموذجين للعيد يجمع بين الماضي والحاضر ، معرباً عن شكره لشركاء النجاح من القطاعات الحكومية والأهلية.
وأشار السعيد إلى أن المهرجان يحوى عدد من الفعاليات تضمنت فعاليات المهرجان العديد من البرامج الترفيهية والثقافية كأوبريت وطني، وعروض للهجن والخيل .وفرقة ترفيهية، وأمسية شعرية، ومسابقات للأطفال، عرض مرئي عن جمال الطبيعة في المحافظة ، مشاهد تمثيلية ، وفلكور شعبي ” رفيحي ” ، ومشاركة للجاليات بالمحافظة.

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