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الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=737433
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل نجران، ومحافظة شرورة ، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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