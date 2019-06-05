الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل نجران، ومحافظة شرورة ، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.