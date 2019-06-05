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مدير صحة تبوك يشارك المرضى المنومين فرحة العيد

مدير صحة تبوك يشارك المرضى المنومين فرحة العيد
http://almnatiq.net/?p=737445
المناطق - تبوك
قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي صباح أمس بزيارة لمستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى الملك خالد بتبوك للمرضى المنومين وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك حيث قام بتوزيع الهدايا والورود للمرضى  متمنينا  لهم الشفاء العاجل وأن يعيده الله عليهم وهم ينعمون بثوب الصحة والعافية .
وتأتي هذه الزيارة في اطار الحرص على إدخال السعادة على قلوب المرضى في المستشفيات ومشاركتهم الفرحة بالعيد والتي أبعدتهم ظروف المرض عن مشاركة ذويهم وأبنائهم وأحبائهم فرحة العيد .
وشارك في الزيارة نائب مدير مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك الاستاذ سعد المشهوري ومدير مستشفى الملك خالد بتبوك الاستاذ فهد العنزي .

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