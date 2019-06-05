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محافظة الدرب تبتهج بعيد الفطر المبارك والقحطاني يتقدم المصلين ويستقبل المهنين ويعايد المرضى

محافظة الدرب تبتهج بعيد الفطر المبارك والقحطاني يتقدم المصلين ويستقبل المهنين ويعايد المرضى

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محافظة الدرب تبتهج بعيد الفطر المبارك والقحطاني يتقدم المصلين ويستقبل المهنين ويعايد المرضى

محافظة الدرب تبتهج بعيد الفطر المبارك والقحطاني يتقدم المصلين ويستقبل المهنين ويعايد المرضى
http://almnatiq.net/?p=737454
الدرب - فضة عطيف

تقدم سعادة محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني جموع المصلين لآداء صلاة عيد الفطر المبارك  وذلك بمصلى العيد بالدرب القديم وبحضور شيخ شمل قبائل الدرب الشيخ هادي بن علي الشعبي ومدير شرطة الدرب المقدم محمد عثمان عتودي.
ووقد القى خطبة العيد وآم المصلين الشيخ علي الحسين فاضلي .
بعد ذلك قدم عدد من منسوبي بلدية الدرب الورود للمصلين والأطفال.
ثم توجه محافظ الدرب إلى المركز الحضاري ليقوم باستقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك من مشائخ وأعيان ومواطنين.
وقد رفع سعادته باسمه وباسم أهالي المحافظة أجمل التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  ولأمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بحلول عيد الفطر المبارك.
وقد عبر عن الجهود العظيمة التي تبذلها وبذلتها حكومتنا الرشيدة  في انجاح القمم التي عقدت في مكة المكرمة سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لنا قيادتنا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان .
بعد ذلك توجه لزيارة مشائخ الشمل في المحافظة حيث  قام بزيارة الشيخ هادي بن علي الشعبي شيخ شمل قبائل الدرب والشيخ  أحمد إبراهيم شرفي شيخ شمل قبائل عتود
وتوجه بعد ذلك إلى مستشفى الدرب العام لزيارة ومعايدة المرضى والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة لهم وتقديم الهدايا وذلك ضمن برنامج لجنة اصدقاء المرضى
وقد كان في استقباله مدير مستشفى الدرب الأستاذ علي محمد أبو شقارة وعدد من منسوبي المستشفى.
وقد أقيم حفل خطابي تم خلاله تكريم عدد من رجال الأعمال والداعمين للبرامج التطوعية بالمستشفى .

 

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