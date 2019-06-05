سجون منطقة تبوك تقيم حفلات معايدة للنزلاء والنزيلات بمناسبة عيد الفطر

المناطق - تبوك

أقامت مديرية السجون بمنطقة تبوك حفل معايدة للنزلاء بمشاركة أهالي النزلاء وذلك أثناء الزيارة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتمت مشاركتهم الفرحة من قبل سعادة مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي وعدد من الضباط والأفراد .

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لمشاركة النزلاء و تحقيقًا لأهداف المديرية العامة للسجون الإصلاحية والتأهيلية التي دأبت على تنفيذها وفق خطط وبرامج اجتماعية تعيد الثقة للنزلاء والنزيلات وزرع البسمة على محياهم، وذلك لكسر حاجز العزلة عن مجتمعهم وأسرهم

كما نظم حفل معايدة لجميع النزلاء في جميع السجون الفرعية التابعة لمديرية السجون بمنطقة تبوك بحضور مدراء السجون.