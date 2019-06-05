تبوك تحتفي بالعيد السعيد عبر ” كرنفال العيد”

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أحتفل أهالي مدينة تبوك وزائريها مساء أمس بمنتزه الأمير فهد بن سلطان, بعيد الفطر المبارك وسط كرنفال إحتفالي شيق أعدته أمانة منطقة تبوك بهذه المناسبة بعنوان “فرحة وطن” .

وبدأ الحفل الذي حضره عدد كبير من الأهالي بقصيدة شعرية للشاعر حمود الناوي ليشاهد بعد ذلك الحضور فلما وثائقي عن فعاليات العيد بعدها إنطلق الأوبريت المعد بهذه المناسبة بجملة من العروض الغنائية والرقصات الشعبية ليختتم الحفل فعالياته بالعرضة السعودية.

ورفع أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق بمناسبة العيد التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ولأهالي المنطقة.

وقال أن أمانة المنطقة أعدت بمناسبة العيد جملة من الفعاليات التي تفوق في مجملها الـ 20 فعالية في 12 موقعاً تغطي جميع محافظات المنطقة ومراكزها

إذ أنهت بلدية حقل استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر بفقرات متنوعة تنطلق ثاني أيام العيد وتستمر لمدة يومين في متنزه الأمير فهد بن سلطان البحري، بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية في المحافظة.

وبين المهندس ” الشفق” أن بلدية ضباء تعتزم إقامة فعاليات متنوعة تشتمل على أعمال مسرحية وعروض موسيقية وألعاب أطفال وتحدي , وأسر منتجة وبازار تسويقي, وعروض بهلوانية إضافة إلى عروض

الدراجات النارية ومسرح الطفل في واجهة الأمير فهد بن سلطان البحرية، فيما أنهت بلدية محافظة أملج استعدادها لمشاركة الأهالي فرحة العيد في ثاني أيام العيد، مدة ثلاثة أيام، في متنزه الدقم، وتابع حديثه قائلاً: إن بلدية الوجه قد أنهت استعداداتها مبكراً للاحتفال بعيد الفطر المبارك، بحيث ستقيم إحتفال العيد تحت عنوان ” فرحتكم عيدنا ” في حديقة زاعم بالوجه، على مدى ثلاثة أيام، ابتداءً من ثالث أيام العيد السعيد، مفيداً بأن بلدية تيماء ستقيم احتفال اهالي تيماء بعيد الفطر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من ثاني أيام عيد الفطر حيث ستتضمن الفعاليات حفلاً خطابياً وفنوناً شعبية وفرقاً ترفيهية وألعاب أطفال متنوعة في منتزه الأمير فهد بن سلطان, كما أحتفلت اليوم بلدية محافظة البدع بعيد الفطر من خلال حفل خطابي واستعراض للهجن وألعاب اطفال في منتزه الأمير فهد بن سلطان بالمحافظة.

وأضاف : أن بلديات مراكز القليبة وبداء وأشواق وبئر بن هرماس أكملت استعداداتها للاحتفال ومشاركة الأهالي فرحة هذه المناسبة في أول أيام عيد الفطر السعيد، في حين أن مركز الشبحة ستحتفل بلديته بعيد الفطر في ثالث أيام العيد وستشارك بلدية المنجور الأهالي فرحة العيد في مساء ثالث أيامه.

وأكد المهندس الشفق أن هذه الفعاليات تأتي إيماناً من الأمانة وبلدياتها التابعة بدورها الفعال في الخدمة المجتمعية، ومشاركة أهالي المنطقة وزوارها من المواطنين والمقيمين فرحة العيد وتهيئة جميع الفعاليات، التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، لنصنع لوحة جميلة تعبر عن أفراح وطن .