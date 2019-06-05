الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تدين أحداث العنف الأخيرة في الخرطوم

المناطق - واس

أصدرت مجموعة الترويكا التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج بياناً أدانت من خلاله أحداث العنف الأخيرة التي وقعت مؤخراً في الخرطوم.

وقالت المجموعة في بيان نشرته الخارجية البريطانية اليوم ” تدين الترويكا الهجمات العنيفة التي وقعت في السودان يوم 3 يونيو، والتي أفضت إلى مقتل وإصابة العديد من المتظاهرين السلميين المدنيين”.

كما رحبت الترويكا بالبيان الصادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي وأعربت عن تأييدها للدور المهم للإتحاد في تسوية الأزمة في السودان، بما في ذلك مطالبته بنقل السلطة فورا لحكومة مدنية.