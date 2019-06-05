الأمير فيصل بن مشعل يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز التابعة للمنطقة والأهالي المهنئين بعيد الفطر المبارك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في قصر سموه بحي الصفراء بمدينة بريدة ، مساء يوم العيد ، محافظي المحافظات ورؤساء المراكز التابعة لإمارة منطقة القصيم ، وجموع المواطنين ، الذين قدّموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجرى خلال اللقاء تبادل التهاني بالعيد السعيد ، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير متعب بن فيصل الفرحان ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان.