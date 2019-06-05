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أمير الجوف ينقل تهنئة القيادة لضباط وأفراد حرس الحدود بعيد الفطر

أمير الجوف ينقل تهنئة القيادة لضباط وأفراد حرس الحدود بعيد الفطر

أبرز المواد
الأمير فيصل بن مشعل يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز التابعة للمنطقة والأهالي المهنئين بعيد الفطر المبارك

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أمير الجوف ينقل تهنئة القيادة لضباط وأفراد حرس الحدود بعيد الفطر

أمير الجوف ينقل تهنئة القيادة لضباط وأفراد حرس الحدود بعيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=737541
المناطق - واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم, بزيارة لقيادة حرس الحدود بمنطقة الجوف نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تبادل سموه معهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.
وكان في استقبال سموه، محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر, وقائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء خالد بن مياح الفقير، وضباط ومنسوبي قيادة حرس الحدود، الذين تشرفوا بالسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.
وزار سموه مركز أبو طلحة الحدودي, والتقى منسوبي المركز الذين قدمو لسموه التهنئة بالعيد السعيد.
بعد ذلك تناول سموه معهم وجبة الغداء على مائدة سموه، منوهاً بالدور الفاعل الذي يقومون به ضباط وأفراد حرس الحدود في حمايه حدود المملكة من ضعاف النفوس وكل من يحاول العبث في أمن هذا الوطن العزيز ،واكد علي استمرار العطاء والاداء المميز.
حضر الاستقبال رئيس مركز الحديثة جريد الجريد.

 

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