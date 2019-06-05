“الماضي” يستقبل المهنئين بالعيد ويعايد المرضى ويشارك اهالي الخرج احتفال العيد

الخرج - العصيمي

استقبل محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي عقب صلاة عيد الفطر المبارك، المهنئين بالعيد بصالة الاستقبال بمحافظة الخرج ،وقد بادلهم المحافظ التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

من جهة اخرى قام المحافظ بزيارة معايدة للمرضى المنومين في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج، والاطمئنان عليهم وتقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك ومشاركتهم فرحة العيد.

كما قام المحافظ بمشاركة اهالي الخرج احتفالهم بالعيد في مقر الإحتفال بالبرج .