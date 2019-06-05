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محافظ “حوطة بني تميم” يرعى الاحتفال الرسمي بعيد الفطر

محافظ “حوطة بني تميم” يرعى الاحتفال الرسمي بعيد الفطر

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محافظ “حوطة بني تميم” يرعى الاحتفال الرسمي بعيد الفطر

محافظ “حوطة بني تميم” يرعى الاحتفال الرسمي بعيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=737553
الرياض - أشرف العصيمي
انطلقت فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك في محافظة حوطة بني تميم تحت شعار “عيدنا أجمل” مساء اليوم الأول بعيد الفطر المبارك، تحت رعاية وحضور محافظ حوطة بني تميم المكلف الأستاذ خالد بن عبدالله العجمي بحضور رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني ومدراء الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية وأهالي المحافظة
وشهدت انطلاقة الاحتفالات حفلاً خطابياً رسمياً بدأ بالقرآن الكريم ثم بكلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم رئيس المجلس البلدي الأستاذ زيد التمامي رفع من خلالها تهنئته للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وعلى الدعم اللامحدود الذي تشهده المحافظة في الخدمات والتنمية، وقدم شكره للمحافظ لرعايته ولبلدية المحافظة على التنظيم الرائع والمميز لفعاليات العيد، وتفاعل الجمهور مع القصيدة الوطنية للشاعر يزيد آل راجح، ونثر المنشد محمد آل مسعود لوحته الفنية في أوبريت وطني بعنوان للمجد والعلياء، بعد ذلك كرم محافظ حوطة بني تميم المكلف الأستاذ خالد العجمي ورئيس البلدية المهندس فارس القحطاني شهداء الواجب في المحافظة بالإضافة الى الداعمين والمشاركين لإنجاح فعاليات احتفال عيد الفطر المبارك، وشارك المحافظ الأهالي العرضة النجدية وفي الختام أطلقت الألعاب النارية على أنغام هذا السعودي فوق فوق لتضيء سماء محافظة حوطة بني تميم معلنة ختام اليوم الاول من فعاليات برنامج عيدنا أجمل .
من جهته قال رئيس بلدية حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني: “فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك انطلقت في محافظة حوطة بني تميم وسط حضور كبير من أهالي وسكان المحافظة، برعاية أمانة منطقة الرياض وبدعم غرفة الرياض وعدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، وستكون هناك العديد من الفعاليات المتنوعة والشيقة، لافتاً إلى أن الاحتفالات مستمرة حتى رابع أيام العيد، وتشمل على برامج متنوعة وأنشطة للأسر المنتجة والمرسم الحر والرسم التشكيلي والقرية الترفيهية والقصائد النبطية والعروض الفلكلورية والعروض الإنشادية والألعاب النارية والهدايا والجوائز.

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