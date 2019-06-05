مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمصر

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المناطق _ واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء اليوم, بزيارة لأصحاب المعالي أعضاء هيئة كبار العلماء في منازلهم حيث هنأهم خلالها بحلول عيد الفطر المبارك.
وشملت زيارة سموه، معالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في منزله بمحافظة الشماسية، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير في منزله بمدينة بريدة.
وقال سمو أمير منطقة القصيم : ” نحمد الله عز وجل‏ على التمام والصيام والقيام في شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ، ، وأن يعيده علينا بالخير والبركة علينا وعلى المملكة وقادتها والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية باليمن والمسرات ، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان وأن يحفظها من كل مكروه وأن يرزقنا شكر نعمه”.
وقد بادل أصحاب الفضيلة سمو أمير القصيم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، مثمنين لسموه هذه الزيارة التي اعتادوا عليها منه، مؤكدين أنها تأتي تأكيداً لأهمية العلاقة بين القيادة والعلماء.
رافق سموه خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز .

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