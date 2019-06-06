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انطلاق فعاليات مهرجان “حياك يالعيد”

انطلاق فعاليات مهرجان “حياك يالعيد”

منطقة تبوك

انطلاق فعاليات مهرجان “حياك يالعيد”

انطلاق فعاليات مهرجان “حياك يالعيد”
http://almnatiq.net/?p=737567
المناطق _ تبوك
انطلقت أمس فعاليات مهرجان العيد التي نظمتها بلدية بدا التابعة بالتعاون مع المجلس البلدي بالقرية وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك تحت شعار “حياك يالعيد” بحضور محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي وعدد من المشايخ والأهالي والزوار وذلك في الساحة الرياضية بالقرية.
وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القران الكريم ثم ألقى عضو المجلس البلدي الدكتور صالح أحمد البلوي كلمة نوّه خلالها بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي عهده الأمين – حفظه الله – من خدمات ترفيهية في المناسبات والمواسم لرفع مستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين, مقدماً شكره لكل من أسهم في إنجاح هذا الحفل.
بعد ذلك توالت فقرات الحفل والتي اشتملت على عدد من الكلمات والقصائد والعروض الشعبية وعرض لوحات استعراضية ومشاركة الأطفال وفقرات غنائية وفرق ترفيهية كما أطلقت الألعاب النارية في سماء القرية التي أدخلت البهجة والسرور في نفوس الحضور.

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