احدث الأخبار

معلومات أمريكية لإسرائيل بضربة وشيكة ضد إيران… وتطالبها بالإستعداد
أبرز المواد
 وزير تركي يثير سخرية واسعة خلال صلاة العيد مع الجيش
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات مهرجان “حياك يالعيد”
منطقة تبوك
 وزير الدفاع اليمني ينوه بمواقف دول “تحالف دعم الشرعية في اليمن
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية تركيا
أبرز المواد
 الهيئة العامة للرياضة تعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض ‏WWE Super ShowDown
أبرز المواد
 مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمصر
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات مهرجان “صيفك على كيفك” بمحافظة حقل غداً
منطقة تبوك
 “الخطوط السعودية” بدأت تسيّير رحلاتها المباشرة إلى “أثينا”
أبرز المواد
 محافظ “حوطة بني تميم” يرعى الاحتفال الرسمي بعيد الفطر
منطقة الرياض
 “الماضي” يستقبل المهنئين بالعيد ويعايد المرضى ويشارك اهالي الخرج احتفال العيد
أبرز المواد
 أمير الجوف ينقل تهنئة القيادة لضباط وأفراد حرس الحدود بعيد الفطر
أبرز المواد
معلومات أمريكية لإسرائيل بضربة وشيكة ضد إيران… وتطالبها بالإستعداد

معلومات أمريكية لإسرائيل بضربة وشيكة ضد إيران… وتطالبها بالإستعداد

أبرز المواد
وزير تركي يثير سخرية واسعة خلال صلاة العيد مع الجيش

وزير تركي يثير سخرية واسعة خلال صلاة العيد مع الجيش

أبرز المواد
انطلاق فعاليات مهرجان “حياك يالعيد”

انطلاق فعاليات مهرجان “حياك يالعيد”

منطقة تبوك
وزير الدفاع اليمني ينوه بمواقف دول “تحالف دعم الشرعية في اليمن

وزير الدفاع اليمني ينوه بمواقف دول “تحالف دعم الشرعية في اليمن

أبرز المواد

وزير الدفاع اليمني ينوه بمواقف دول “تحالف دعم الشرعية في اليمن

وزير الدفاع اليمني ينوه بمواقف دول “تحالف دعم الشرعية في اليمن
http://almnatiq.net/?p=737580
المناطق _ عدن

نوه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي اليوم، بمواقف دول “تحالف دعم الشرعية في اليمن”.
وثمّن المقدشي عاليًا خلال زيارته إلى مقر قيادة قوات التحالف بمحافظة مأرب جهود دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وتضحياتهم لمساعدة الشعب اليمني في استعادة دولته وشرعيته ومساندة الجيش اليمني في العمليات العسكرية التي يخوضها ضد الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.
وأشاد – وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية – بالوقفة الشجاعة للأشقاء مع اليمن في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة لصد الخطر الحوثي الايراني الذي تجاوزت شروره وأخطاره حدود وجغرافيا اليمن، وبات يهدد المصالح العربية والعالمية في المنطقة.

روابط ذات صلة

معلومات أمريكية لإسرائيل بضربة وشيكة ضد إيران… وتطالبها بالإستعداد

معلومات أمريكية لإسرائيل بضربة وشيكة ضد إيران… وتطالبها بالإستعداد
وزير تركي يثير سخرية واسعة خلال صلاة العيد مع الجيش

وزير تركي يثير سخرية واسعة خلال صلاة العيد مع الجيش
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية تركيا

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية تركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*