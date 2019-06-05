احدث الأخبار

وزير تركي يثير سخرية واسعة خلال صلاة العيد مع الجيش
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات مهرجان “حياك يالعيد”
منطقة تبوك
 وزير الدفاع اليمني ينوه بمواقف دول “تحالف دعم الشرعية في اليمن
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية تركيا
أبرز المواد
 الهيئة العامة للرياضة تعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض ‏WWE Super ShowDown
أبرز المواد
 مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمصر
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات مهرجان “صيفك على كيفك” بمحافظة حقل غداً
منطقة تبوك
 “الخطوط السعودية” بدأت تسيّير رحلاتها المباشرة إلى “أثينا”
أبرز المواد
 محافظ “حوطة بني تميم” يرعى الاحتفال الرسمي بعيد الفطر
منطقة الرياض
 “الماضي” يستقبل المهنئين بالعيد ويعايد المرضى ويشارك اهالي الخرج احتفال العيد
أبرز المواد
 أمير الجوف ينقل تهنئة القيادة لضباط وأفراد حرس الحدود بعيد الفطر
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز التابعة للمنطقة والأهالي المهنئين بعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
وزير تركي يثير سخرية واسعة خلال صلاة العيد مع الجيش

وزير تركي يثير سخرية واسعة خلال صلاة العيد مع الجيش

أبرز المواد
انطلاق فعاليات مهرجان “حياك يالعيد”

انطلاق فعاليات مهرجان “حياك يالعيد”

منطقة تبوك
وزير الدفاع اليمني ينوه بمواقف دول “تحالف دعم الشرعية في اليمن

وزير الدفاع اليمني ينوه بمواقف دول “تحالف دعم الشرعية في اليمن

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية تركيا

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية تركيا

أبرز المواد

وزير تركي يثير سخرية واسعة خلال صلاة العيد مع الجيش

وزير تركي يثير سخرية واسعة خلال صلاة العيد مع الجيش
http://almnatiq.net/?p=737584
المناطق _ الرياض

أثار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إنتشار مقطع فيديو يظهر الوزير برفقة عدد من الجنود خلال أداء صلاة عيد الفطر المبارك.
وكان الوزير إلى جانب عدد من عناصر الجيش يؤدون صلاة عيد الفطر، في حين ظهر الإرتباك والفوضى في صفوف المصلين وعدم إتباعهم للإمام وكأنهم يصلون للمرة الأولى،
وخلال الصلاة، خالف بعض المصلين حركات الإمام في الركوع والسجود والقيام، حسب ما يظهر في الفيديو المتداول، وهو ما أحدث حالة من الإرتباك بين المصلين.

 

روابط ذات صلة

وزير الدفاع اليمني ينوه بمواقف دول “تحالف دعم الشرعية في اليمن

وزير الدفاع اليمني ينوه بمواقف دول “تحالف دعم الشرعية في اليمن
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية تركيا

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية تركيا
الهيئة العامة للرياضة تعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض ‏WWE Super ShowDown

الهيئة العامة للرياضة تعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض ‏WWE Super ShowDown

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*