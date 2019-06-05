وزير تركي يثير سخرية واسعة خلال صلاة العيد مع الجيش

المناطق _ الرياض

أثار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إنتشار مقطع فيديو يظهر الوزير برفقة عدد من الجنود خلال أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وكان الوزير إلى جانب عدد من عناصر الجيش يؤدون صلاة عيد الفطر، في حين ظهر الإرتباك والفوضى في صفوف المصلين وعدم إتباعهم للإمام وكأنهم يصلون للمرة الأولى،

وخلال الصلاة، خالف بعض المصلين حركات الإمام في الركوع والسجود والقيام، حسب ما يظهر في الفيديو المتداول، وهو ما أحدث حالة من الإرتباك بين المصلين.