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معلومات أمريكية لإسرائيل بضربة وشيكة ضد إيران… وتطالبها بالإستعداد

معلومات أمريكية لإسرائيل بضربة وشيكة ضد إيران… وتطالبها بالإستعداد
http://almnatiq.net/?p=737588
المناطق - الرياض

تلقت إسرائيل من الولايات المتحدة معلومات حول ضربة وشيكة ستُشنّ على إيران. وذكر مصدر عسكري إسرائيلي أن الجانب الأميركي طلب من تل أبيب أن تكون على أهبة الإستعداد لإستيعاب أي هجوم صاروخي من لبنان أو سوريا أو قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب نية الولايات المتحدة توجيه “ضربة عقابية” لإيران بعد استهدافها سفناً في ميناء الفجيرة الإماراتي وتدبيرها الهجوم على مصافي نفط سعودية.
ولم يفصح المصدر ذاته عما إذا كانت إسرائيل سترد على الهجوم المحتمل أم تترك الأمر للولايات المتحدة التي ستتولى توجيه الضربات إلى إيران وأذرعها في المنطقة (حزب الله، حماس، الجهاد الإسلامي…) في حال نشوب مواجهة.
وعلمت “اندبندنت عربية” أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنشاء تحالف خليجي – أميركي لمواجهة إيران سياسياً وعسكرياً، وأن قمم مكة الثلاث (الخليجية، العربية والإسلامية) أتت بنتائج إيجابية في نظر الجانب الأميركي.
يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يزور بريطانيا حالياً، صرح أن احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران لا يزال وارداً.

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