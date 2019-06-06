جمعية أيتام تبوك توزع هدايا وكسوة العيد على مستفيديها

المناطق _ تبوك

وزعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة تبوك أكثر من 800 هدية للأطفال الأيتام بتبوك في أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك.

كما أنهت توزيع قسائم شرائية مخصصة للأيتام ضمن برنامج كسوة العيد وقد جرى توزيعها في العشر الأواخر من رمضان.

وأوضح مدير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة تبوك عبد المجيد الأمام أن الجمعية استقبلت تبرعات من فاعلي الخير عبارة عن قسائم شرائية مختلفة الفئات والمبالغ جرى الاستفادة منها في برنامج كسوة العيد.

وأضاف الإمام أن الجمعية قدمت في صباح يوم العيد هدايا العيد للأطفال الأيتام وهي عبارة عن ألعاب مختلفة وهدايا عينية, بالإضافة إلى حلوى العيد.