صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير الصراعات التجارية الدولية السلبي على نمو الاقتصاد العالمي

المناطق _ واشنطن

حذرت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من تأثير الصراعات التجارية الدولية السلبي على نمو الاقتصاد العالمي.

وأوضحت لاجارد في مدونة لها أن الولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي هم الخاسرون من الصراع التجاري الحالي ، داعية إلى القضاء على التوترات التجارية وتحديث النظام التجاري الدولي.

ولفتت النظر إلى أن القضاء على القيود التجارية في قطاع الخدمات وحده يمكن أن يزيد إجمالي ناتج الاقتصاد العالمي بمقدار 350 مليار دولار.

ووفقا لحسابات صندوق النقد الدولي، من المتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد الأمريكي العام المقبل بنسبة نحو 2ر0% ، ومعدل نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8ر0% بسبب الحرب التجارية في العام المقبل.

وبحسب توقعات الصندوق، فإن نسبة التراجع في معدل النمو ستصل إلى 3ر0% في البلدين على حد سواء على المدى البعيد.