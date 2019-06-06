انقلاب حافلة معتمرين على طريق “عفيف – ظلم” بسبب غفوة سائقها

المناطق - الرياض

أُصيب 20 معتمرًا من جنسيات مختلفة، اليوم الأربعاء؛ جراء انقلاب حافلة على طريق “عفيف – ظلم”، بسبب غفوة سائقها، فيما لم ينتج عن الحادث وقوع وفيات.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفى عفيف سلطان المغيري: إن “المستشفى استقبل 20 حالة تنوعت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة، وتلقى الجميع العلاج اللازم”.

وأضاف: أن “المستشفى استنفر الكوادر الطبية والتمريضية فور تلقي البلاغ، وذلك بمتابعة مباشرة من صحة الرياض ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي”.

وأوضح “المغيري”، أنه تم دعم إسعافات هيئة الهلال الأحمر بأربع فرق من المستشفى لنقل المصابين، فيما باشر الحادث فرقًا من مركز انطلاق أمن الطرق بعفيف.