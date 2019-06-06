أهالي بئر بن هرماس يحتفلون بعيد الفطر

المناطق _ تبوك

انطلقت فعاليات مهرجان العيد بمركز بئر بن هرماس التابع لمنطقة تبوك يوم أمس الذي نظمته بلدية المركز بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور رئيس المركز تركي بن سلطان آل سلطان وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأهالي والزوار وذلك في الاستاد الرياضي بالمدينة السكنية.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى رئيس البلدية المهندس ناصربن سليمان البلوي كلمة رفع من خلالها التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلاً الله تعالى أن يعيده على الشعب السعودي كافة بالخير والمسرات.