احدث الأخبار

أهالي بئر بن هرماس يحتفلون بعيد الفطر
منطقة تبوك
 انقلاب حافلة معتمرين على طريق “عفيف – ظلم” بسبب غفوة سائقها
أبرز المواد
 صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير الصراعات التجارية الدولية السلبي على نمو الاقتصاد العالمي
منوعات
 جمعية أيتام تبوك توزع هدايا وكسوة العيد على مستفيديها
منطقة تبوك
 معلومات أمريكية لإسرائيل بضربة وشيكة ضد إيران… وتطالبها بالإستعداد
أبرز المواد
 وزير تركي يثير سخرية واسعة خلال صلاة العيد مع الجيش
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات مهرجان “حياك يالعيد”
منطقة تبوك
 وزير الدفاع اليمني ينوه بمواقف دول “تحالف دعم الشرعية في اليمن
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية تركيا
أبرز المواد
 الهيئة العامة للرياضة تعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض ‏WWE Super ShowDown
أبرز المواد
 مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمصر
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات مهرجان “صيفك على كيفك” بمحافظة حقل غداً
منطقة تبوك
أهالي بئر بن هرماس يحتفلون بعيد الفطر

أهالي بئر بن هرماس يحتفلون بعيد الفطر

منطقة تبوك
انقلاب حافلة معتمرين على طريق “عفيف – ظلم” بسبب غفوة سائقها

انقلاب حافلة معتمرين على طريق “عفيف – ظلم” بسبب غفوة سائقها

أبرز المواد
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير الصراعات التجارية الدولية السلبي على نمو الاقتصاد العالمي

صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير الصراعات التجارية الدولية السلبي على نمو الاقتصاد العالمي

منوعات
جمعية أيتام تبوك توزع هدايا وكسوة العيد على مستفيديها

جمعية أيتام تبوك توزع هدايا وكسوة العيد على مستفيديها

منطقة تبوك

أهالي بئر بن هرماس يحتفلون بعيد الفطر

أهالي بئر بن هرماس يحتفلون بعيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=737602
المناطق _ تبوك
انطلقت فعاليات مهرجان العيد بمركز بئر بن هرماس التابع لمنطقة تبوك يوم أمس الذي نظمته بلدية المركز بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور رئيس المركز تركي بن سلطان آل سلطان وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأهالي والزوار وذلك في الاستاد الرياضي بالمدينة السكنية.
وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى رئيس البلدية المهندس ناصربن سليمان البلوي كلمة رفع من خلالها التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلاً الله تعالى أن يعيده على الشعب السعودي كافة بالخير والمسرات.
بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على عدد من الكلمات والقصائد والعروض الشعبية وعرض لوحات استعراضية ومشاركة الأطفال وفقرات غنائية وفرق ترفيهية.

روابط ذات صلة

جمعية أيتام تبوك توزع هدايا وكسوة العيد على مستفيديها

جمعية أيتام تبوك توزع هدايا وكسوة العيد على مستفيديها
انطلاق فعاليات مهرجان “حياك يالعيد”

انطلاق فعاليات مهرجان “حياك يالعيد”
انطلاق فعاليات مهرجان “صيفك على كيفك” بمحافظة حقل غداً

انطلاق فعاليات مهرجان “صيفك على كيفك” بمحافظة حقل غداً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*