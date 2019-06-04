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معايدة المسنين وزيارات مظاهر العيد بحائل ترسم الإبتسامه علی الأباء

معايدة المسنين وزيارات مظاهر العيد بحائل ترسم الإبتسامه علی الأباء
http://almnatiq.net/?p=737610
المناطق _ حائل
في بادرة اجتماعية لها كبير الأثر على النفوس نظم دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بحائل  حفل معايدة للأباء في الدار بمقره وقد التقی مسؤلي ومشرفي الدار مع كبار السن واحتفوا بهم ومعايدتهم بباقات الورود والهدايا في وسط فرحة عارمة منهم .
كما بادر الدار في اصطحاب عدد من الأباء المسنين الی جامع الملك فهد واداء صلاة العيد مع الحضور وكذلك اصطحب الدار عدد من الأباء وحضور مهرجان العيد بمتنزه المغواة والذي رعاه صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة حائل حيث سعد الأباء بحضورهم والاحتفاء بهم ضمن مظاهر احتفالات العيد لهذا العام.
وأوضحت الدار أن هذه الزيارات والمعايدات تأتي ضمن الدور الاجتماعي الذي يقوم به مسؤلي الدار للتواصل مع كافة شرائح المجتمع .

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