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جمعية شثاث بأملج تقيم ملتقى فرحة العيد

جمعية شثاث بأملج تقيم ملتقى فرحة العيد
http://almnatiq.net/?p=737618
أملج - فايز السميري
أقامت جمعية شثاث شرق محافظة أملج بمنطقة تبوك ملتقى معايدة أهالي مركز شثاث والقرى والهجر المجاورة في عيد الفطر المبارك حيث بدأت منذ صباح يوم العيد بتناول وجبة الإفطار لجميع الحضور ومن ثم أقيمت الفعاليات من مسابقات ومشاركات متنوعة في الفترة المسائية حيث شارك فيها جميع الفئات كما أقيمت فعاليات متكاملة  للنساء في مقر الاحتفالات الخاص بهن بتنفيذ ومتابعة فريق شثاث للعمل التطوعي .
وفي نهاية الفعاليات تم تقديم هدايا لجميع الأطفال الحضور لتشمل جميع الأطفال بما فيهم الأيتام وأبناء الأسر الفقيرة وذلك مراعاةً لمشاعرهم ولتشمل الجميع فرحة العيد كما تم تسليم هدايا لبعض الآباء وكبار السن وكذلك هدايا خاصة في قسم النساء ؛؛
وفي الختام قدم رئيس جمعية البر الخيرية شكره وتقديره لأعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الجمعية العمومية وللموظفين والعاملين والإعلاميين ولجميع الحضور لمشاركتهم وتفاعلهم ؛ كما تقدم بشكره لأهل الخير وكل الداعمين والمتعاونين في إقامة هذا الملتقى سائلاً المولى العلي القدير أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ما أدخلوه من فرح وسرور على النفوس في موازين حسناتهم وحسنات والديهم وكل عزيز لديهم.

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