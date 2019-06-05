أول حفلة غنائية لديار العز في بلجرشي تسجل حضور ٣٠٠٠ متفرج

المناطق _ الباحة

سجلت أولى الحفلات الغنائية مهرجان ديار العز في محافظة بلجرشي حضورا تجاوز ٣٠٠٠ زائر وذلك ضمن برامج الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

واستهل الفنان محمد العمر الامسية بالاغنية الوطنية ” انت ملك ” والتي تفاعل معها الجمهور

بعدها قدم الفنان عدد من اللوحات الغنائية والفلكورية والشعبية نالت استحسان الجميع وأوضح مدير المركز الإعلامي بمهرجان ديار العز بلجرشي عمر ال جميع أن الحضور في الامسية الاولى فاق التوقعات حيث زاد العدد عن ٣٠٠٠ متفرج بخلاف الزوار في باقي الفعاليات الترفيهية الاخرى مشيرا بأن الدخول المجاني للفعاليات اتاح للزوار الاستمتاع بالفعاليات

وقال ال جميع : إن المهرجان سيشهد فعاليات مميزة وستقام العديد من الحفلات الغنائية والفلكورات الشعبية وألعاب الخفة وغيرها من البرامج التوعوية والثقافية.

واضاف ال جميع ان المهرجان سيشهد في الايام القادمة العديد من المسرحيات يحييها فنانين محليين وخليجيين وتأتي في المقدمة مسرحية ” بدينا ونص ” التي سيقدمها الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل.

لافتًا إن الفعاليات تحظى بمتابعة دقيقة واهتمام من سمو أمير المنطقة في ظل تدفق أعداد كبيرة من الزوار لثقتهم في الفعاليات والنوعية في البرامج المقدمة لهم في مهرجان ديار العز بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تشمل الأسرة والطفل وتهتم بكافة شرائح المجتمع.