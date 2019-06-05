احدث الأخبار

أول حفلة غنائية لديار العز في بلجرشي تسجل حضور ٣٠٠٠ متفرج
منطقة الباحة
 جمعية شثاث بأملج تقيم ملتقى فرحة العيد
منطقة تبوك
 معايدة المسنين وزيارات مظاهر العيد بحائل ترسم الإبتسامه علی الأباء
منطقة حائل
 أهالي بئر بن هرماس يحتفلون بعيد الفطر
منطقة تبوك
 انقلاب حافلة معتمرين على طريق “عفيف – ظلم” بسبب غفوة سائقها
أبرز المواد
 صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير الصراعات التجارية الدولية السلبي على نمو الاقتصاد العالمي
منوعات
 جمعية أيتام تبوك توزع هدايا وكسوة العيد على مستفيديها
منطقة تبوك
 معلومات أمريكية لإسرائيل بضربة وشيكة ضد إيران… وتطالبها بالإستعداد
أبرز المواد
 وزير تركي يثير سخرية واسعة خلال صلاة العيد مع الجيش
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات مهرجان “حياك يالعيد”
منطقة تبوك
 وزير الدفاع اليمني ينوه بمواقف دول “تحالف دعم الشرعية في اليمن
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية تركيا
أبرز المواد
أول حفلة غنائية لديار العز في بلجرشي تسجل حضور ٣٠٠٠ متفرج

أول حفلة غنائية لديار العز في بلجرشي تسجل حضور ٣٠٠٠ متفرج

منطقة الباحة
جمعية شثاث بأملج تقيم ملتقى فرحة العيد

جمعية شثاث بأملج تقيم ملتقى فرحة العيد

منطقة تبوك
معايدة المسنين وزيارات مظاهر العيد بحائل ترسم الإبتسامه علی الأباء

معايدة المسنين وزيارات مظاهر العيد بحائل ترسم الإبتسامه علی الأباء

منطقة حائل
أهالي بئر بن هرماس يحتفلون بعيد الفطر

أهالي بئر بن هرماس يحتفلون بعيد الفطر

منطقة تبوك

أول حفلة غنائية لديار العز في بلجرشي تسجل حضور ٣٠٠٠ متفرج

أول حفلة غنائية لديار العز في بلجرشي تسجل حضور ٣٠٠٠ متفرج
http://almnatiq.net/?p=737624
المناطق _ الباحة
سجلت أولى الحفلات الغنائية مهرجان ديار العز في محافظة بلجرشي حضورا تجاوز ٣٠٠٠ زائر وذلك ضمن برامج الاحتفالات بعيد الفطر المبارك
واستهل الفنان محمد العمر الامسية بالاغنية الوطنية ” انت ملك ” والتي تفاعل معها الجمهور
بعدها قدم الفنان عدد من اللوحات الغنائية والفلكورية والشعبية نالت استحسان الجميع وأوضح مدير المركز الإعلامي بمهرجان ديار العز بلجرشي عمر ال جميع أن الحضور في الامسية الاولى فاق التوقعات حيث زاد العدد عن ٣٠٠٠ متفرج بخلاف الزوار في باقي الفعاليات الترفيهية الاخرى مشيرا بأن الدخول المجاني للفعاليات اتاح للزوار الاستمتاع بالفعاليات
وقال ال جميع : إن المهرجان سيشهد فعاليات مميزة وستقام العديد من الحفلات الغنائية والفلكورات الشعبية وألعاب الخفة وغيرها من البرامج التوعوية والثقافية.
واضاف ال جميع ان المهرجان سيشهد في الايام القادمة العديد من المسرحيات يحييها فنانين محليين وخليجيين وتأتي في المقدمة مسرحية ” بدينا ونص ” التي سيقدمها الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل.
لافتًا إن الفعاليات تحظى بمتابعة دقيقة واهتمام من سمو أمير المنطقة في ظل تدفق أعداد كبيرة من الزوار لثقتهم في الفعاليات والنوعية في البرامج المقدمة لهم في مهرجان ديار العز بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تشمل الأسرة والطفل وتهتم بكافة شرائح المجتمع.

روابط ذات صلة

أمير الباحة يرعى حفل أهالي منطقة الباحة بمناسبة العيد السعيد ويدشن منتزة الأمير حسام بن سعود بالقيم

أمير الباحة يرعى حفل أهالي منطقة الباحة بمناسبة العيد السعيد ويدشن منتزة الأمير حسام بن سعود بالقيم
محافظ المخواة ينقل معايدة أمير الباحة للمرضى المنومين

محافظ المخواة ينقل معايدة أمير الباحة للمرضى المنومين
“محافظ قلوة” يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين ويعايد المرضى ونزلاء السجن

“محافظ قلوة” يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين ويعايد المرضى ونزلاء السجن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*