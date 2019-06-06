احدث الأخبار

الحصبة تهدد أمريكا.. أكثر من ألف حالة جديدة
أبرز المواد
 معركة جوية ومطاردة بين طائرات الجيش الليبي وطائرة تركية تنتهي بإسقاط الأخيرة
أبرز المواد
 أمير قطر: توسيع العلاقات بين الدوحة وطهران على كافة المستويات
أبرز المواد
 . تفاصيل إحباط محاولة لتهريب “البشير” ورموزه.. وإجراءات جديدة للتأمين
أبرز المواد
 أول إقامة دائمة بالإمارات من نصيب مالك مجموعة “لولو” العالمية.. وهكذا وصف الملياردير الهندي المناسبة !
أبرز المواد
 شاهد: أمير القصيم يزور الشيخ الفوزان والخضير في منازلهم
أبرز المواد
 “المسند”: تحذيران ومطلبان لمواجهة “الموجة الحارة” المقبلة
أبرز المواد
 طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمكة وجازان والباحة
أبرز المواد
 أول حفلة غنائية لديار العز في بلجرشي تسجل حضور ٣٠٠٠ متفرج
منطقة الباحة
 جمعية شثاث بأملج تقيم ملتقى فرحة العيد
منطقة تبوك
 معايدة المسنين وزيارات مظاهر العيد بحائل ترسم الإبتسامه علی الأباء
منطقة حائل
 أهالي بئر بن هرماس يحتفلون بعيد الفطر
منطقة تبوك
الحصبة تهدد أمريكا.. أكثر من ألف حالة جديدة

الحصبة تهدد أمريكا.. أكثر من ألف حالة جديدة

أبرز المواد
معركة جوية ومطاردة بين طائرات الجيش الليبي وطائرة تركية تنتهي بإسقاط الأخيرة

معركة جوية ومطاردة بين طائرات الجيش الليبي وطائرة تركية تنتهي بإسقاط الأخيرة

أبرز المواد
أمير قطر: توسيع العلاقات بين الدوحة وطهران على كافة المستويات

أمير قطر: توسيع العلاقات بين الدوحة وطهران على كافة المستويات

أبرز المواد
. تفاصيل إحباط محاولة لتهريب “البشير” ورموزه.. وإجراءات جديدة للتأمين

. تفاصيل إحباط محاولة لتهريب “البشير” ورموزه.. وإجراءات جديدة للتأمين

أبرز المواد

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمكة وجازان والباحة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمكة وجازان والباحة
http://almnatiq.net/?p=737629
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

الحصبة تهدد أمريكا.. أكثر من ألف حالة جديدة

الحصبة تهدد أمريكا.. أكثر من ألف حالة جديدة
معركة جوية ومطاردة بين طائرات الجيش الليبي وطائرة تركية تنتهي بإسقاط الأخيرة

معركة جوية ومطاردة بين طائرات الجيش الليبي وطائرة تركية تنتهي بإسقاط الأخيرة
أمير قطر: توسيع العلاقات بين الدوحة وطهران على كافة المستويات

أمير قطر: توسيع العلاقات بين الدوحة وطهران على كافة المستويات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*