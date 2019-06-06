أول إقامة دائمة بالإمارات من نصيب مالك مجموعة “لولو” العالمية.. وهكذا وصف الملياردير الهندي المناسبة !

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استطاع الملياردير الهندي، مالك مجموعة “لولو” العالمية، الحصول على أول إقامة دائمة في الإمارات العربية المتحدة، في إطار القانون الجديد الذي أصدرته الحكومة الإماراتية مؤخراً.

وقال الملياردير الهندي يوسف علي، إنه فخور للغاية بهذا اليوم المهم جداً في حياته بعد حصوله على البطاقة الذهبية؛ حيث يعد من أشهر وأثرى المستثمرين الأجانب بالإمارات، ويمتلك عقارات ومراكز تسوق ومتاجر في أكثر من 20 دولة حول العالم.

يذكر أن الإمارات أطلقت نظام الإقامة الدائمة أو البطاقة الذهبية إلى المستثمرين والكفاءات في مجالات متنوعة تشمل الطب والهندسة والعلوم وكل الفنون للاستفادة منهم وتطوير الخطط المستقبلية.