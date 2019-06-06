احدث الأخبار

بعد 20 يوما فقط من التحرش بفتاة “الخبر”.. المتهم يعترف والمحكمة لم تكتف بعقوبة واحدة !
أبرز المواد
 الفيفا: أرباح مونديال 2021 ستكون عالية جداً
أبرز المواد
 الحصبة تهدد أمريكا.. أكثر من ألف حالة جديدة
أبرز المواد
 معركة جوية ومطاردة بين طائرات الجيش الليبي وطائرة تركية تنتهي بإسقاط الأخيرة
أبرز المواد
 أمير قطر: توسيع العلاقات بين الدوحة وطهران على كافة المستويات
أبرز المواد
 . تفاصيل إحباط محاولة لتهريب “البشير” ورموزه.. وإجراءات جديدة للتأمين
أبرز المواد
 أول إقامة دائمة بالإمارات من نصيب مالك مجموعة “لولو” العالمية.. وهكذا وصف الملياردير الهندي المناسبة !
أبرز المواد
 شاهد: أمير القصيم يزور الشيخ الفوزان والخضير في منازلهم
أبرز المواد
 “المسند”: تحذيران ومطلبان لمواجهة “الموجة الحارة” المقبلة
أبرز المواد
 طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمكة وجازان والباحة
أبرز المواد
 أول حفلة غنائية لديار العز في بلجرشي تسجل حضور ٣٠٠٠ متفرج
منطقة الباحة
 جمعية شثاث بأملج تقيم ملتقى فرحة العيد
منطقة تبوك
بعد 20 يوما فقط من التحرش بفتاة “الخبر”.. المتهم يعترف والمحكمة لم تكتف بعقوبة واحدة !

بعد 20 يوما فقط من التحرش بفتاة “الخبر”.. المتهم يعترف والمحكمة لم تكتف بعقوبة واحدة !

أبرز المواد
الفيفا: أرباح مونديال 2021 ستكون عالية جداً

الفيفا: أرباح مونديال 2021 ستكون عالية جداً

أبرز المواد
الحصبة تهدد أمريكا.. أكثر من ألف حالة جديدة

الحصبة تهدد أمريكا.. أكثر من ألف حالة جديدة

أبرز المواد
معركة جوية ومطاردة بين طائرات الجيش الليبي وطائرة تركية تنتهي بإسقاط الأخيرة

معركة جوية ومطاردة بين طائرات الجيش الليبي وطائرة تركية تنتهي بإسقاط الأخيرة

أبرز المواد

أول إقامة دائمة بالإمارات من نصيب مالك مجموعة “لولو” العالمية.. وهكذا وصف الملياردير الهندي المناسبة !

أول إقامة دائمة بالإمارات من نصيب مالك مجموعة “لولو” العالمية.. وهكذا وصف الملياردير الهندي المناسبة !
http://almnatiq.net/?p=737630
المناطق_الرياض

استطاع الملياردير الهندي، مالك مجموعة “لولو” العالمية، الحصول على أول إقامة دائمة في الإمارات العربية المتحدة، في إطار القانون الجديد الذي أصدرته الحكومة الإماراتية مؤخراً.

وقال الملياردير الهندي يوسف علي، إنه فخور للغاية بهذا اليوم المهم جداً في حياته بعد حصوله على البطاقة الذهبية؛ حيث يعد من أشهر وأثرى المستثمرين الأجانب بالإمارات، ويمتلك عقارات ومراكز تسوق ومتاجر في أكثر من 20 دولة حول العالم.

يذكر أن الإمارات أطلقت نظام الإقامة الدائمة أو البطاقة الذهبية إلى المستثمرين والكفاءات في مجالات متنوعة تشمل الطب والهندسة والعلوم وكل الفنون للاستفادة منهم وتطوير الخطط المستقبلية.

روابط ذات صلة

بعد 20 يوما فقط من التحرش بفتاة “الخبر”.. المتهم يعترف والمحكمة لم تكتف بعقوبة واحدة !

بعد 20 يوما فقط من التحرش بفتاة “الخبر”.. المتهم يعترف والمحكمة لم تكتف بعقوبة واحدة !
الفيفا: أرباح مونديال 2021 ستكون عالية جداً

الفيفا: أرباح مونديال 2021 ستكون عالية جداً
الحصبة تهدد أمريكا.. أكثر من ألف حالة جديدة

الحصبة تهدد أمريكا.. أكثر من ألف حالة جديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*