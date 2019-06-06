شاهد: أمير القصيم يزور الشيخ الفوزان والخضير في منازلهم

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المناطق_بريدة

قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء امس بزيارة لأصحاب المعالي أعضاء هيئة كبار العلماء في منازلهم حيث هنأهم خلالها بحلول عيد الفطر المبارك.

وشملت زيارة سموه عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في منزله بمحافظة الشماسية ، وعضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير في منزله بمدينة بريدة.

وقال سمو أمير منطقة القصيم : نحمد الله عز وجل‏ على التمام والصيام والقيام في شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

وأن يعيده علينا بالخير والبركة علينا وعلى المملكة وقادتها والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية باليمن والمسرات وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان وأن يحفظها من كل مكروه وأن يرزقنا شكر نعمه.

وقد بادل أصحاب الفضيلة المشائخ سمو أمير القصيم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك مثمنين لسموه هذه الزيارة التي اعتادوا عليها منه، مؤكدين أنها تأتي تأكيداً لأهمية العلاقة بين القيادة والعلماء.

رافق سموه خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

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