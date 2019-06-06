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أمير قطر: توسيع العلاقات بين الدوحة وطهران على كافة المستويات

أمير قطر: توسيع العلاقات بين الدوحة وطهران على كافة المستويات
http://almnatiq.net/?p=737641
المناطق_وكالات

طلب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، توسيع علاقات بلاده مع طهران على كافة المستويات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الاثنين، هاجم فيه روحاني سياسة دول الخليج، بحسب “العربية نت”.
وبدلت قطر موقفها وأعلنت رفضها بيانَيْ قمة مجلس التعاون والقمة العربية، حيث أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تحفظ بلاده على بيانَيْ القمتين الخليجية والعربية في مكة المكرمة.
وقال آل ثاني في تصريحات لوسيلة إعلام عربية حينها، إن قطر تتحفظ على بياني القمة العربية والخليجية، لأن بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة.
وزعم الوزير القطري أنهم لم يتمعنوا في بيانَيْ قمتي مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية، ولذلك قررت بلاده التحفظ والرفض.

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