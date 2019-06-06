الفيفا: أرباح مونديال 2021 ستكون عالية جداً

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أبدى جياني إنفانتينو، الذي أعيد انتخابه كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قناعته بأن مونديال الأندية لعام 2021 سيساهم في تطوير كرة القدم، إضافة إلى مشاركة فرق أوروبية جديدة في هذه المسابقة.

قال إنفانتينو خلال اجتماع اللجنة التنفيذية “كونغرس فيفا” 69 في العاصمة الفرنسية باريس حول مونديال الأندية: “نحن لا ننظمه لمجرد تنظيم بطولة فقط، بل لأنه يجب أن يكون دفعة قوية لتطوير الأندية”.

وفي حال الموافقة على تطبيق البطولة، سيبدأ مونديال الأندية عام 2021 بمشاركة 24 فريقاً، وسيقام كل 4 أعوام.

وأوضح رئيس “فيفا”، أن أرباح هذه البطولة ستكون عالية للغاية، وفي نفس الوقت أبدى حزنه على حالة الجدل التي أثيرت حول تطبيق هذه البطولة.

وأضاف: هذه الأرباح ستكون بين يدي “فيفا” قائلاً: لم أفكر أو اقترح قط في حياتي أن جزءاً من أرباح بطولة ما سيذهب إلى أخرى.