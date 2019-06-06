معركة جوية ومطاردة بين طائرات الجيش الليبي وطائرة تركية تنتهي بإسقاط الأخيرة

المناطق_وكالات

استهدف الجيش الليبي مخازن للذخائر جنوب العاصمة طرابلس مؤكدا إسقاطه طائرة دون طيار.

وكشف مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي، أن الطائرة التركية دون طيار التي استهدفها سلاح الجو الليبي قد قامت بشن غارات كثيرة على مواقع في ضواحي العاصمة طرابلس، بحسب “سبوتنيك”.

وقال إن “الطائرة دون طيارة التي استهدفت من قبل سلاح الجو الليبي في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس شنت غارات كثيرة وسبق وأن رصدناها وأعلنا عنها اليوم أنها قامت بغارات على قواتنا على تخوم طرابلس دون أن تتسبب في أضرار لنا”.

وأضاف: بعد رصدها تحركت طائراتنا بتنسيق مع العمليات، ثم طاردتها إلى أن وصلت وهبطت داخل قاعدة مطار معيتيقة الدولي وتم تدميرها خلال ضربة مباشرة”.

ونفى استهداف سلاح الجو الليبي مهبط المطار المدني”، قائلا إن “سلاح الجو الليبي استهدف خلال ضربته الجوية الطائرة التركية أثناء هبوطها في المهبط العسكري في مطار معيتيقة وليس في المهبط المدني للمطار”.