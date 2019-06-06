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نتائج التحقيقات المشتركة بشأن الاعتداءات على السفن السعودية و الإماراتية على طاولة مجلس الأمن

نتائج التحقيقات المشتركة بشأن الاعتداءات على السفن السعودية و الإماراتية على طاولة مجلس الأمن
http://almnatiq.net/?p=737661
المناطق_وكالات

تُقدّم الإمارات والسعودية والنرويج، الخميس، لأعضاء مجلس الأمن الدولي نتائج تحقيق مشترك حول عمليات تخريب تعرّضت لها 4 سفن في 12 أيار/مايو في الخليج، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وتعرّضت أربع سفن (ناقلتا نفط سعوديتان وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية) لأضرار في “عمليات تخريبية” قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز الشهر الماضي.

ووقع الحادث النادر في المياه الإماراتية في أجواء من التوتر الشديد في المنطقة بسبب الخلاف بين إيران والولايات المتحدة على خلفية تشديد العقوبات النفطية الأميركية على طهران.
وفي الحادي والعشرين أيار/مايو، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن احتمال أن تكون طهران مسؤولة عن العمليّات التخريبيّة التي استهدفت ناقلات النفط قبال الإمارات هو أمر “ممكن جدًا”.

ومن المقرّر عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن، لتقديم نتائج التحقيق الذي أجرته الدول الثلاث، وفقًا للدبلوماسيّين.

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