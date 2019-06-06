مصري في الكويت تحرش يوم العيد بفتاة لبنانية أمام كاميرات المحل

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قررت السلطات الكويتية ترحيل مصرى يعمل داخل البلاد، لتحرشه بسيدة لبنانية أثناء شرائها من أحد المحال، بصحبة زوجها، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت إلى التحقيق، لتقرر السلطات.

بدأت تفاصيل الواقعة وكما ذكرتها صحيفة “القبس” الكويتية، أن وزارة الداخلية أبعدت وافد مصري يعمل في أحد المحلات وذلك عندما تعمد التحرش بفتاة دخلت المحل وكانت بصدد الشراء عندما أسمعها عبارات الغزل قبل أن يهم بمسك يدها وسحبها لتصرخ الفتاة ويتركها.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ من وافد لبناني عن قيام البائع بالتحرش بزوجته لينتقل رجال الأمن ويتم ضبط البائع والذي أعترف بمسك يد الفتاة بعد مشاهدة كاميرات المراقبة ليتم صدور قرار إبعاده الفوري عن البلاد