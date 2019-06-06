تركي بن طلال يزور مصابي الحد الجنوبي وينقل لهم تحيات القيادة

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لمصابي الحد الجنوبي وتمنياتهم لهم بالشفاء العاجل.

وأكد أمير عسير أن ما يقوم به المرابطين على الحد الجنوبي وما سطروه من بطولات وتضحيات هي مصدر فخر للقيادة ولكل مواطن سعودي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط في أول أيام عيد الفطر؛ حيث كان في استقباله قائد المنطقة اللواء الركن عبدالله بن صالح القفاري .

من جانبهم، عبر المصابين عن شكرهم للقيادة الرشيدة على ما وجدوه من اهتمام بالغ مؤكدين أن مايقدمونه للدفاع عن تراب هذا الوطن ومقدساته وقيادته وشعبه يبقى قليل أمام مكانة الوطن وقيادته في قلوبهم.