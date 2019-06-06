احدث الأخبار

مصري في الكويت تحرش يوم العيد بفتاة لبنانية أمام كاميرات المحل
أبرز المواد
 دراسة يابانية تكشف عن الفوائد الخفية لعصير الطماطم
أبرز المواد
 النيابة العامة: تصنيع المفرقعات والألعاب النارية والاتجار فيها «جريمة»
أبرز المواد
 تركي بن طلال يزور مصابي الحد الجنوبي وينقل لهم تحيات القيادة
أبرز المواد
 نتائج التحقيقات المشتركة بشأن الاعتداءات على السفن السعودية و الإماراتية على طاولة مجلس الأمن
أبرز المواد
 إنتاج النفط الروسي لعام 2019 تظل كما هي دون تغيير
أبرز المواد
 خامنئي يلوح ببندقية روسية خلال صلاة العيد
أبرز المواد
 رئيس وزراء أستراليا: لست متورطاً في مداهمات الصحافيين
أبرز المواد
 بعد 20 يوما فقط من التحرش بفتاة “الخبر”.. المتهم يعترف والمحكمة لم تكتف بعقوبة واحدة !
أبرز المواد
 الفيفا: أرباح مونديال 2021 ستكون عالية جداً
أبرز المواد
 الحصبة تهدد أمريكا.. أكثر من ألف حالة جديدة
أبرز المواد
 معركة جوية ومطاردة بين طائرات الجيش الليبي وطائرة تركية تنتهي بإسقاط الأخيرة
أبرز المواد
مصري في الكويت تحرش يوم العيد بفتاة لبنانية أمام كاميرات المحل

مصري في الكويت تحرش يوم العيد بفتاة لبنانية أمام كاميرات المحل

أبرز المواد
دراسة يابانية تكشف عن الفوائد الخفية لعصير الطماطم

دراسة يابانية تكشف عن الفوائد الخفية لعصير الطماطم

أبرز المواد
النيابة العامة: تصنيع المفرقعات والألعاب النارية والاتجار فيها «جريمة»

النيابة العامة: تصنيع المفرقعات والألعاب النارية والاتجار فيها «جريمة»

أبرز المواد
تركي بن طلال يزور مصابي الحد الجنوبي وينقل لهم تحيات القيادة

تركي بن طلال يزور مصابي الحد الجنوبي وينقل لهم تحيات القيادة

أبرز المواد

تركي بن طلال يزور مصابي الحد الجنوبي وينقل لهم تحيات القيادة

تركي بن طلال يزور مصابي الحد الجنوبي وينقل لهم تحيات القيادة
http://almnatiq.net/?p=737672
المناطق_الرياض

نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لمصابي الحد الجنوبي وتمنياتهم لهم بالشفاء العاجل.

وأكد أمير عسير أن ما يقوم به المرابطين على الحد الجنوبي وما سطروه من بطولات وتضحيات هي مصدر فخر للقيادة ولكل مواطن سعودي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط في أول أيام عيد الفطر؛ حيث كان في استقباله قائد المنطقة اللواء الركن عبدالله بن صالح القفاري .

من جانبهم، عبر المصابين عن شكرهم للقيادة الرشيدة على ما وجدوه من اهتمام بالغ مؤكدين أن مايقدمونه للدفاع عن تراب هذا الوطن ومقدساته وقيادته وشعبه يبقى قليل أمام مكانة الوطن وقيادته في قلوبهم.

روابط ذات صلة

مصري في الكويت تحرش يوم العيد بفتاة لبنانية أمام كاميرات المحل

مصري في الكويت تحرش يوم العيد بفتاة لبنانية أمام كاميرات المحل
دراسة يابانية تكشف عن الفوائد الخفية لعصير الطماطم

دراسة يابانية تكشف عن الفوائد الخفية لعصير الطماطم
النيابة العامة: تصنيع المفرقعات والألعاب النارية والاتجار فيها «جريمة»

النيابة العامة: تصنيع المفرقعات والألعاب النارية والاتجار فيها «جريمة»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*