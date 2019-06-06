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النيابة العامة: تصنيع المفرقعات والألعاب النارية والاتجار فيها «جريمة»

النيابة العامة: تصنيع المفرقعات والألعاب النارية والاتجار فيها «جريمة»
http://almnatiq.net/?p=737673
المناطق_الرياض

حذرت النيابة العامة من أن تصنيع المفرقعات والألعاب النارية والاتجار فيها بدون تصريح «جريمة» تصل عقوبتها للسجن لمدة 6 أشهر وغرامة تبلغ قيمتها 100 ألف ريال، وذلك حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك عقب تحذير الدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال خلال احتفالهم بعيد الفطر المبارك والتي ينتج عنها أضرارًا بالغة وكوارث وخيمة على جسم من يستخدمها، أو التسبب في اشتعال الحرائق في أماكن استخدامها.

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