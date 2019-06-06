دراسة يابانية تكشف عن الفوائد الخفية لعصير الطماطم

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كشفت دراسة يابانية جديدة أن تناول زجاجة واحدة بحجم ٢٠٠مل من عصير الطماطم “غير المملح” يومياً يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ونقلت صحيفة “الديلي ميل ” أن عصير الطماطم يحمي من أمراض القلب الخطيرة، تصلب الشرايين، وأمراض الأوعية الدموية ، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من حمض الفوليك.

وكان الباحثون في جامعة طوكيو قد أكدوا على احتواء الطماطم على عنصر البوتاسيوم والعديد من الفيتامينات الذي يحتاجها الجسم لتنشيط وظائف القلب.

كما ويعمل عصير الطماطم على خفض ضغط الدم والكوليسترول، حيث أجرى الباحثون التجارب على ٤٨١ شخصًا على مدار عام كامل ووجدوا أن معظم المشاركين الذين شربوا العصير انخفض ضغط الدم لديهم بنسبة ٣٪.

وتقول السيدة “تايلور” أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية “NHF” : ” إن الاستهلاك اليومي من الفواكه والخضروات ، بما في ذلك عصير الطماطم ، يساعد في الحفاظ على صحة القلب والدورة الدموية، ولكن يجب ألا تزيد الكمية عن١٥٠ مل يوميًا بسبب نسبة السكر”.