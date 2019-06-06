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فعاليات متنوعة تلاقي استحسان الحضور في موسم العيد بالنعيرية

فعاليات متنوعة تلاقي استحسان الحضور في موسم العيد بالنعيرية

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فعاليات متنوعة تلاقي استحسان الحضور في موسم العيد بالنعيرية

فعاليات متنوعة تلاقي استحسان الحضور في موسم العيد بالنعيرية
http://almnatiq.net/?p=737683
المناطق_النعيرية

أطلقت بلدية محافظة النعيرية أمس الاربعاء فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك في محافظة النعيرية، والذي يأتي ضمن موسم العيد، بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، والتي تضم حزمة من الفعاليات المتنوعة تتناسب مع جميع الأعمار.

وشهدت فعاليات الاحتفال تفاعلاً كبيراً من الحضور الذين توافدوا إلى موقع الاحتفال بمقر مهرجان ربيع النعيرية الذي يقع في مدخل المحافظة الشرقي طريق الدمام / حفر الباطن، والذي تم تكثيف كافة جهود البلدية خلال الفترة الماضية لإكمال كافة أعمال التجهيز والتنظيم للمقر بالكامل، حيث تنوعت الفقرات الترفيهية التي استعرضتها فرقة ( كواكب المرح ) الترفيهية بعروضها المميزة وعروض المهرجين والشخصيات الكرتونية والمسابقات الحركية التي دفعت الأطفال للمشاركة في الفقرات، بالإضافة إلى اللوحات الفنية التي قدمتها فرقة ( فنون وتراث ) من (العرضة النجدية / السامري / العرضة الحجازية / القزوعي) والتي حازت على استحسان الحضور وأعطت الاحتفال انطباع ممتاز لديهم عبر الفقرات المختلفة، و تضمنت الفعاليات أيضا مشاركة عدد من الأسر المنتجة من داخل المحافظة بركن الأسر بالمهرجان .

كما كان الاستعداد مبكراً لهذه الاحتفالات والإعداد لها بشكل جيد ضمن تقديمها بصورة تلبي رغبات أهالي المحافظة وتحقق تطلعاتهم، والتنسيق المسبق أيضا مع كافة الإدارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظة للحضور والمشاركة ومنها (الشرطة – الدفاع المدني – الهلال الأحمر) الأثر الكبير في خروج الفعاليات بالشكل الأمثل الذي يليق بالمحافظة.

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