محافظ تيماء يرعى احتفال عيد الفطر المبارك

المناطق_محمد العنزي

برعاية إعلامية من جوال منطقة تبوك وصحيفة المناطق انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان العيد الذي تنظمه بلدية محافظة تيماء بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك بحضور محافظ تيماء سعد بن نايف السديري ورئيس بلدية تيماء المهندس سلامة البلوي، ومدراء الدوائر الحكومية وعدد من المشايخ، والأهالي والزوار، وذلك في حديقة السور الأثري بالمحافظة.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القران الكريم وكلمة ترحيبية بهذه المناسبة ثم أقيمت بعد ذلك فعاليات الحفل التي اشتملت على جملة من الفعاليات والبرامج المتنوعة لأهالي المحافظة وزوارها وقد شارك الفرق الشعبية بالعرضة السعودية والسامري والدحّة، وأوبريت فرحة العيد ، إضافة إلى مسابقات ومسرح الطفل وفعاليات بيت الشعر والمسابقات الشعبية ، كما أطلقت الألعاب النارية في سماء المحافظة، وسيستمر المهرجان حتى رابع أيام عيد الفطر المبارك ، وينتظر الأهالي العديد من الفقرات الثقافية والترفيهية لمختلف الفئات العمرية لإدخال البهجة والسرور على أهالي المحافظة واسرهم.

وخصصت لجان المهرجان على مدى أيام المهرجان جوائز للحضور عبارة عن أطقم ذهب وشاشات تلفزيونية حديثة و اطقم ساعات رجالية ونسائية و إكسسوارات نسائية و برادات ماء وهدايا للأطفال وهدايا رحلات برية وعطورات، كما ستقام مسابقات بيت الضيافة بيت (الشعر) وتطلق الألعاب النارية طوال أيام المهرجان.