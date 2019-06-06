احدث الأخبار

محافظ تيماء يرعى احتفال عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 فعاليات متنوعة تلاقي استحسان الحضور في موسم العيد بالنعيرية
المنطقة الشرقية
 مصري في الكويت تحرش يوم العيد بفتاة لبنانية أمام كاميرات المحل
أبرز المواد
 دراسة يابانية تكشف عن الفوائد الخفية لعصير الطماطم
أبرز المواد
 النيابة العامة: تصنيع المفرقعات والألعاب النارية والاتجار فيها «جريمة»
أبرز المواد
 تركي بن طلال يزور مصابي الحد الجنوبي وينقل لهم تحيات القيادة
أبرز المواد
 نتائج التحقيقات المشتركة بشأن الاعتداءات على السفن السعودية و الإماراتية على طاولة مجلس الأمن
أبرز المواد
 إنتاج النفط الروسي لعام 2019 تظل كما هي دون تغيير
أبرز المواد
 خامنئي يلوح ببندقية روسية خلال صلاة العيد
أبرز المواد
 رئيس وزراء أستراليا: لست متورطاً في مداهمات الصحافيين
أبرز المواد
 بعد 20 يوما فقط من التحرش بفتاة “الخبر”.. المتهم يعترف والمحكمة لم تكتف بعقوبة واحدة !
أبرز المواد
 الفيفا: أرباح مونديال 2021 ستكون عالية جداً
أبرز المواد
محافظ تيماء يرعى احتفال عيد الفطر المبارك

محافظ تيماء يرعى احتفال عيد الفطر المبارك

أبرز المواد
فعاليات متنوعة تلاقي استحسان الحضور في موسم العيد بالنعيرية

فعاليات متنوعة تلاقي استحسان الحضور في موسم العيد بالنعيرية

المنطقة الشرقية
مصري في الكويت تحرش يوم العيد بفتاة لبنانية أمام كاميرات المحل

مصري في الكويت تحرش يوم العيد بفتاة لبنانية أمام كاميرات المحل

أبرز المواد
دراسة يابانية تكشف عن الفوائد الخفية لعصير الطماطم

دراسة يابانية تكشف عن الفوائد الخفية لعصير الطماطم

أبرز المواد

محافظ تيماء يرعى احتفال عيد الفطر المبارك

محافظ تيماء يرعى احتفال عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=737684
المناطق_محمد العنزي
برعاية إعلامية من جوال منطقة تبوك وصحيفة المناطق انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان العيد الذي تنظمه بلدية محافظة تيماء بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك بحضور محافظ تيماء سعد بن نايف السديري ورئيس بلدية تيماء المهندس سلامة البلوي، ومدراء الدوائر الحكومية وعدد من المشايخ، والأهالي والزوار، وذلك في حديقة السور الأثري بالمحافظة.
وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القران الكريم وكلمة ترحيبية بهذه المناسبة ثم أقيمت بعد ذلك فعاليات الحفل التي اشتملت على جملة من الفعاليات والبرامج المتنوعة لأهالي المحافظة وزوارها وقد شارك الفرق  الشعبية بالعرضة السعودية والسامري والدحّة، وأوبريت فرحة العيد ، إضافة إلى مسابقات ومسرح الطفل وفعاليات بيت الشعر والمسابقات الشعبية  ، كما أطلقت الألعاب النارية في سماء المحافظة، وسيستمر المهرجان حتى رابع أيام عيد الفطر المبارك ، وينتظر الأهالي العديد من الفقرات الثقافية والترفيهية لمختلف الفئات العمرية لإدخال البهجة والسرور على أهالي المحافظة واسرهم.
وخصصت لجان المهرجان على مدى أيام المهرجان جوائز للحضور عبارة عن أطقم ذهب وشاشات تلفزيونية حديثة و اطقم ساعات رجالية ونسائية و إكسسوارات نسائية و برادات ماء وهدايا للأطفال وهدايا رحلات برية وعطورات، كما ستقام مسابقات بيت الضيافة بيت (الشعر) وتطلق الألعاب النارية  طوال أيام المهرجان.

روابط ذات صلة

مصري في الكويت تحرش يوم العيد بفتاة لبنانية أمام كاميرات المحل

مصري في الكويت تحرش يوم العيد بفتاة لبنانية أمام كاميرات المحل
دراسة يابانية تكشف عن الفوائد الخفية لعصير الطماطم

دراسة يابانية تكشف عن الفوائد الخفية لعصير الطماطم
النيابة العامة: تصنيع المفرقعات والألعاب النارية والاتجار فيها «جريمة»

النيابة العامة: تصنيع المفرقعات والألعاب النارية والاتجار فيها «جريمة»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*